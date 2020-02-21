В Великом Новгороде сегодня, 21 февраля, пройдет очередной соревновательный день Финала Кубка России по фигурному катанию, в рамках которого с короткими программами выступят женщины-одиночницы.

Фигуристки выйдут на лед в 18:40 по московскому времени. Прямую трансляцию выступлений можно будет посмотреть здесь:

Согласно результатам жеребьевки, открывать соревнования будет Анастасия Гулякова, тренирующаяся под руководством Алексея Мишина. Затем на льду появится Анастасия Тараканова, представляющая школу «Снежные Барсы». Также в первой разминке выступят Анна Фролова и Елизавета Нугуманова.

Во вторую группу участниц попали Анастасия Губанова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская и Мария Талалайкина.

Произвольные программы женщины покажут в заключительный день соревнований, 22 февраля.