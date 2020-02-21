Бойцовский промоушен UFC опубликовал официальный постер титульного боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC в легком весе, и американцем Тони Фергюсоном.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона пройдет 18 апреля в рамках турнира UFC 249, который состоится в Бруклине, Нью-Йорк, США. Постер был опубликован в «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 20 Фев 2020 в 3:30 PST

Оба соперника имеют победную серию в UFC из 12 боев. Хабиб Нурмагомедов за свою карьеру в смешанных единоборствах не проигрывал бои ни разу, Тони Фергюсон последний раз потерпел поражение в мае 2012 года, уступив Майклу Джонсону.

После завоевания чемпионского пояса UFC Хабиб Нурмагомедов уже дважды защитил его: он победил в титульном бою Конора Макгрегора, а затем оказался сильнее претендента на титул Дастина Порье.