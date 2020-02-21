Бывший нападающий сборной России Александр Самедов высказал свое мнение о конфликте Александра Кокорина с «Зенитом» и арендой в «Сочи».

По словам Самедова в интервью порталу «Спорт-Экспресс», Кокорин — это такой нападающий, который может дать результат здесь и сейчас. «Ясно одно — нехорошо, когда футболиста, который нужен тренеру и команде, против воли, отдают в аренду», — сказал эксперт.

По мнению Самедова, Кокорин является одним из лучших форвардов России. «Надеюсь, он еще покажет себя и поедет на Евро», — отметил Самедов, подчеркнув, что после истории с драками Кокорин стал другим человеком.

На вопрос корреспондента о том, выдержит ли Кокорин испытание арендой в «Сочи», Самедов ответил: «Сто процентов выдержит! Случившиеся сделало его тверже, заставило переосмыслить человеческие поступки, многое пересмотреть в людях. Сашка еще всех удивит!».

Напомним, Александр Кокорин ближайшие полгода проведет в ФК «Сочи» по арендному соглашению.