Скандинавский «Ски Тур» выходит для Александра Большунова настоящим испытанием. Трудная лыжная многодневка, множество препятствий — бороться приходится не только с собой и с погодой, но и против пакостей конкурентов, причем как на трассе, так и вне её.

Nevasport рассказывает о том, как Саша несется на всех парах к победе в многодневке и отражает все нападки соперников.

Сражался против норвежцев в Швеции

На старте тура в шведском Эстерсунде Большунов смотрелся тяжелее обычного и в гонке с раздельным стартом стал лишь пятым, пропустив вперед группу норвежцев. В следующей гонке родным классическим ходом Большунов взял серебро, сражаясь на финише с теми же норвежцами, а уже после гонки шутил, что они приняли его за своего.

А дальше норвежский черт пошел по бочкам. Йоханнес Клэбо снова устроил театр со сломанным пальцем и поехал к врачам, говоря о том, что хочет сняться с многодневки. В спринте же он воспрянул духом, в то время, как Большунова выключили из гонки. В полуфинале Симен Крюгер срезал угол и полетел прямо под ноги Александру, сбив того с ног и лишив шансов на честную борьбу.

Крюгер божился, что не специально кидался под ноги Большунову, так получилось. Однако нашего лыжника после этой неудачи было не остановить. «Злой Большунов может бежать очень быстро», — слова Клэбо после спринта. И не прогадал.

Перевернул игру в Мерокере

Большунов действительно настроился на масс-старт как зверь, пройдя и огонь стычек с соперниками, и воду — еле видную трассу, и медные трубы СМИ. Сначала у спортсмена сломалась палка, когда он шел в общей группе. На помощь пришел товарищ по сборной Денис Спицов.

На первой бонусной отсечке норвежская группа просто отрезала россиянина от лидирующего Пола Голберга, но россиянин не сдался и удержался в группе. Догнав норвежца Рете после рывка, Большунов предложил ему поработать вместе и оторваться, однако тот лишь посетовал на то, что ему нужно ждать своих лидеров. И россиянин пошел один. К победе. И к лидерству в «Ски Туре» с почти минутным преимуществом.

Бороться приходилось и с условиями гонки: сильный ветер, плохая видимость — иногда даже саму трассу было не разглядеть.

Стоит признать: Большунова просто нечем уколоть, в его досье нет темных пятен, на которые можно обратить внимание и задеть спортсмена. То, на что жалуются в интервью соперники — причины, высосанные из пальца. «Россияне заплатили водителю снегохода!«, — иронизировал Иверсен после финиша, а Крюгер, тем временем, серьезно говорил о том, что снегоход помогал Большунову по трассе и привел его к победе.

Не загадывает на будущее

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь — ну или не пересечешь финишную черту — однако стоит отметить, шансы на победу во второй многодневке сезона у Большунова хорошие. Впереди в Тронхейме — классический спринт и финальная гонка преследования на 30 километров — также классикой.

Норвежцы после проигранного масс-старта уже заранее отдали победу в многодневке россиянину, тем самым возлагая на него еще большее давление. Но кто знает, к чему их командная тактика приведет завтра — инциденты в спринте уже были.

«Пусть говорят что хотят, дождемся последнего дня», — спокойно отвечает Александр Большунов.