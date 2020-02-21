Нападающий «Барселоны» Лионель Месси откровенно заговорил о различных вещах в клубе. В том числе аргентинец выразил свое мнение относительно возможного ухода из стана сине-гранатовых.

По словам Месси, пока клуб будет хотеть, что он находится в «Барселоне», то с его стороны не будет проблем. Месси нравится находится в этом клубе, он хочеть продолжать выигрывать — намерен победить в еще одном розыгрыше Лиги чемпионов.

«В прошлом тоже были ситуации, у меня была возможность покинуть клуб. Появлялись другие клубы, готовые заплатить столько, сколько нужно. Это не проблема. Повторю ещё раз: если сам клуб этого не захочет, никаких проблем», — цитирует Месси «Чемпионат».

Напомним, Месси является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом за всю историю «Барселоны». Он начал выступать за каталонский клуб в 2004 году.