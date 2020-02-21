Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль провел первый матч на посту наставника петербургской команды, в котором «Зенит» уступил немецкой «Альбе» 81:83. После матча Паскуаль отметил, что «Зениту» нужно много работать, чтобы улучшить игру.

Паскуаль подчеркнул, что счастлив быть в «Зените» и отметил в игре с «Альбой» «Зенит» контролировал большую часть игры, неплохо играл плюс-минус 30 минут игрового времени, но правалил четвертую четверть, совершив пять потерь. По словам Паскуаля, на эту четверть «Зенит» вышел с плохим настроем, да и физическое состояние нужно улучшать.

«В последней четверти «Альба» просто убегала в быстрые отрывы, а мы не бежали за соперниками так, как должны были. Не смогли остановить их нападение. Думаю, что нам понадобится еще 2-3 недели упорной работы, чтобы прийти в форму как физически, так и психологически», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Баварией» в Евролиге. Встреча пройдет в СИБУР Арене 27 февраля.