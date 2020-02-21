Двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира лыжник Мартин Йонсруд Сундбю не будет выступать на «Ски Туре» из-за проблем со спиной. По информации NRK со ссылкой на представителя медицинского штаба сборной Норвегии Эйстейна Андерсена, в ходе масс-старта на 34 км в ходе четвёртого этапа «Ски Тура» боли в спине норвежца стали сильнее. Сундбю вынужден отказаться от продолжения борьбы.

Напомним, что победителем масс-старта стал россиянин Александр Большунов. Вторым оказался норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Третьим был его соотечественник Эмиль Иверсен. Сундбю показал лишь двадцатый результат, отстав от победителя на одну минуту и 51 секунду.

Большунов вышел в лидеры общего зачёта «Ски Тура», который завершится 23 февраля. Россиянин уверенно лидирует и в общем зачете Кубка мира.