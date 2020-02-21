Российский лыжник Денис Спицов подвел итоги четвертого этапа лыжной многодневки «Ски Тур» в норвежском Мерокере.

В своем «Инстаграме» Спицов отметил, что лучший комментарий к гонке в Мерокере был сразу после финиша и на эмоциях. «Прошу прощения у всех болельщиков за нецензурную брань в прямом эфире, и огромное вам всем спасибо за слова поддержи», — сказал лыжник.

Также Спицов поздравил сокомандника Александра Большунова с победой в гонке и вспомнил, как помог ему по трассе со сломанной палкой. «Уверен, что на моем месте сегодня бы любой из нашей команды поступил бы так же», — заявил Спицов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Spitsov (@spitsov_ds) 20 Фев 2020 в 9:32 PST

Отметим, в прямом эфире после гонки Денис Спицов выразил негодование, что ему пришлось очень долго бежать с одной палкой. Примерно на середине гонки Спицов отдал свою палку Большунову, когда у того она сломалась.

Напомним, на «Ски Туре» лыжникам осталось пробежать две гонки в Тронхейме — классический спринт и гонку преследования на 30 километров.