Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги гостевого поражения в первой игре квалификации к Евробаскету-2021 со сборной Италии. Россия играла полуторным составом и уступила со счётом 64:83.

По словам Базаревича, команда показал свое плохое лицо и нужно извлечь что-то позитивное из этой игры, сделав шаг вперед, лучше сыграть дома. Итали же была «в огне», что можно было ожидать. Базаревич отметил, что соперник забил много 3-очковых бросков — с сопротивлением и без. У россиян хуже залетал мяч, но, по мнению наставника, когда он не залетает, нужно лучше играть в защите.

«Мы пытались-пытались, но в конце смазали несколько лёгких бросков, не попали штрафные и расстроились. В концовке разница стала огромной, за неё стыдно. Но мы должны отреагировать на это поражение, и мы это сделаем. Можно было бы найти много объяснений случившемуся, но реальность на табло», — приводит слова Базаревича «Матч ТВ».

Напомним, в игре не принимали участие баскетболисты, задействованные в матчах Евролиги.