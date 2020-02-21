Двукратный чемпион мира из Норвегии Эмиль Иверсен согласен с мнением соотечественника Симена Хегстада Крюгера, который предположил, что выиграть в масс-старте на «Ски Туре» россиянину Александру Большунову помог снегоход, следовавший рядом. Крюгер считает, что снегоход защищал Большунова от сильного бокового ветра.

«Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские верят, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он завалил Большунова. Теперь мы подозреваем, что Россия заплатила водителю. Но для начала мне нужно посмотреть кадры из телетрансляции. Если всё так, я буду удивлён», — цитирует Иверсена Dagbladet.

Напомним, на третьем этапе «Ски Тура» Большунов не пробиться в финал спринта после столкновения с Крюгером. После четвертого этапа Большунов вырвался в лидеры всей многодневки.