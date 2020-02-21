Обнородованы гонорары чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри за совместный бой в субботу.

Только официальные гонорары от Атлетической комиссии штата Невада — по пять миллионов долларов каждому из боксеров. Однако действуют еще и гарантированные гонорары от платной трансляции – более тридцати миллионов долларов без учета процента.

Отметим, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 22 февраля 2020 года, первый поединок закончился вничью.

Уайлдер в 43 боях за профессиональную карьеру одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом). У Фьюри 29 побед в 30 боях.