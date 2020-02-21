Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков жестко высказался в адрес своих недоброжелателей в «Инстаграме».

«Haters gonna hate. Skaters gonna skate. Я напоминаю, что я болею за сборную России, а не за конкретных спортсменов», — начал обращение к подписчикам Траньков, добавив, что он говорит о фигурном катании с точки зрения искусства и владения коньком.

Траньков отметил, что терпеть не может проявления слепого фанатизма в фигурном катании. «Не люблю людей, пытающихся меня учить пониманию фигурного катания, которое они смотрят, а я знаю и продолжаю изучать», — написал фигурист, отметив, что если для хейтеров нет авторитетов и они пишут ахинею, то отправляются в бан.

«Если Вам ближе слепая мастурбация и нежелание понять фигурное катание, нам не по пути! Миру мир!», — заключил Траньков, добавив, что хейтеры не заставят его разлюбить планету и верить в то, что она прекрасна.

Напомним, спортивную карьеру Максим Траньков завершил в 2018 году, сейчас он комментирует соревнования, тренирует и катается в шоу.