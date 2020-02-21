Вратарь «Ювентуса», чемпион мира по футболу Джанлуинджи Буффон принес извинения за то, что пошутил про коронавирус.

После игры с «Миланом» в Кубке Италии Буффон увидел болельщика азиатской внешности, когда раздавал автографы, и спросил, не приехал ли он из города Ухань, который является очагом распространения коронавируса.

«Я бы снова пошутил о коронавирусе. Китайских болельщиков всегда много, но в тот вечер он был один», — приводит слова Буффона портал Le Iene. Футболист отметил, что решил пообщаться с фанатом, чтобы тот чувствовал себя непринужденно.

«Прошу прощения, если кого-то обидел», — сказал Буффон, добавив, что он послал сигнал в то время, когда к вопросу коронавируса существует сильная нетерпимость, в особенности в Италии.

Напомним, из-за короавируса в Китае пришлось отменить множество спортивных соревнований.