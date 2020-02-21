Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова резко высказалась по поводу невыступления своей дочери Кристины в гонках на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Слова Резцовой цитирует портал «Комсомольская правда».

«Ничего себе, ее вообще надо было пробовать и в других гонках, девочка молодая – 23 года. А мы кого ставим-то? Которой 32», — отметила Резцова, добавив, что, по ее данным, дочь планируют поставить в женскую эстафету, однако это не точно. «Если не поставят ее в эстафету, то я буду в суд подавать на всех на них», — сказала Резцова, подтвердив, что имеет ввиду Союз биатлонистов России.

Напомним, Кристина Резцова приехала вместе с командой в Антхольц на чемпионат мира, однако все гонки пробежал состав из четырех биатлонисток.