Российский биатлонист Матвей Елисеев высказал мнение о своей готовности на чемпионате мира по биатлону в Антхольце и необходимом отдыхе.

В интервью порталу News.ru Елисеев заявил, что ему хотелось бежать индивидуальную гонку, потому что сложно наблюдать по телевизору за тем, что происходит совсем рядом. Однако отдых спортсменам тоже был необходим.

«В мышцах длинная работа нужна, а в голове — всё нормально. Сейчас мы уже не успеем ничего подправить», — отметил биатлонист, добавив, что у него было полных три дня отдыха без тренировок до сингл-микста, и состояние нормализовалось.

Напомним, Матвей Елисеев и Лариса Куклина стали 7-ми в сингл-миксте на чемпионате мира в Антхольце. Следующий этап — классические эстафеты, которые пройдут в субботу, 22 февраля.