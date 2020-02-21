В «Инстаграме» 4-летней фигуристки Виктории под ником @victoriathunder появилось видео с тренировки подопечных группы Этери Тутберидзе в спортивном зале.

«Зал, где тренируются чемпионы. Как они умудряются здесь крутить свои четверные?», — подписала видео юная спортсменка. На записи можно увидеть всех звезд «Хрустального» — Алину Загитову, Камилу Валиеву, Александру Трусову, Анну Щербакову, Дарью Усачеву, Мориса Квителашвили и многих других учеников Тутберидзе.

Также участие в тренировке принимает и младшая группа Тутберидзе, на видео попали Николай Колесников и Арсений Федотов.

Напомним, на Первенстве мира по фигурному катанию от России выступят подопечные Этери Тутберидзе Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. На взрослом чемпионате мира Россию представят также три ученицы этой группы — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.