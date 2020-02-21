Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал, почему покинул арену во время матча россиянина с 18-летним итальянцем Янником Синнером во втором круге турнира в Марселе. Сервара психанул после того, как пятая ракетка планеты уступил в первом сете со счетом 1:6.

По словам Сервары, когда он видит такое отношение Медведеву к делу, как в первом сете — когда он плачет по поводу каждого проигранного очка, его это бесит.

Особенно когда он не показывает желания принимать нашу поддержку и намерение приободрить его. Я сказал себе: «Ему нужно реагировать. Ему или мне». Пришлось это сделать мне. Я не собирался поощрять такое его поведение, — цитирует тренера L’Equipe.

Медведев все-таки одержал победу в этой игре со счётом 1:6, 6:1, 6:2. В четвертьфинале Даниил сыграет с французом Жилем Симоном.