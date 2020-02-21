Турнир по вольной борьбе "День Победы". Фото: Комитет по физкультуре и спорту СПб

Турнир по вольной борьбе "День Победы". Фото: Комитет по физкультуре и спорту СПб

Дагестанский борец Пайзутдин Алиев, получивший тяжелую травму на соревнованиях по грэпплингу в Санкт-Петербурге, был переведен из реанимации в палату и готовится к новой операции.

Информацию об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Как стало известно СМИ, с каждым днем борцу становится все лучше и лучше, ему уже была проведена одна операция. Сейчас Пайзутдин Алиев уже чувствует конечности, может разговаривать с родными и близкими. Помощь семье борца оказывают жители из разных стран мира — США, Великобритании, Казахстана.

Напомним, на турнире по грэпплингу Пайзутдин Алиев получил перелом шеи во время поединка. Инцидент произошел в начале февраля. Сообщалось, что у спортсмена были парализованы руки и ноги.