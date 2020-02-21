Российский полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу спустя три дня после перехода в новый клуб.

Информацию об этом сообщает портал Sport24. По данным СМИ, у Тарасова случился перелом ноги, футболист выбыл из строя на длительный срок. Представители клуба сообщили, что Тарасов получил болезненный удар по ноге на тренировке и покинул поле.

Диагноз «перелом» казанцы не подтвердили, поскольку точную информацию о повреждении получат только после обследования Тарасова.

Напомним, Дмитрий Тарасов провел зимний сбор в составе «Рубина», после чего 18 февраля подписал официальное соглашение с клубом на полгода — до конца текущего сезона. До этого он на протяжении полугода не играл, поскольку закончился его контракт с московским «Локомотивом».