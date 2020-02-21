Казанский «Рубин» хочет подписать в команду полузащитника Олега Шатова, когда у того истечет срок контракта с петербургским «Зенитом».

По информации портала «Чемпионат», Шатов уже провел встречу с руководством «Рубина» на сборах в Турции для обсуждения возможного трансфера летом 2020 года.

Ранее в СМИ поступала информация о том, что Олег Шатов попал в сферу интересов «Сочи», однако игрок отказался от возможной аренды.

Напомним, Олег Шатов перешел в «Зенит» в 2013 году из «Анжи», игрок является воспитанником «Урала». В текущем сезоне РПЛ Шатов сыграл в составе «Зенита» 8 матчей, в которых забил два мяча, а также стал автором одного автогола и двух голевых передач.

Ранее Шатов уже уходил из «Зенита» в аренду, в 2018 году он выступал за футбольный клуб «Краснодар».