В центре внимания Nevasport и экспертов три спортивных события — встреча КХЛ в Магнитогорске между «Металлургом» и «Нефтехимиком», игра баскетбольной Евролиги «Црвена Звезда» — ЦСКА и матч очередного тура чемпионата Италии между «Брешией» и «Наполи».

В рамках КХЛ состоится матч, который будет напоминать игру плей-офф. «Нефтехимик» изо всех сил цепляется за восьмерку, но пока в нее не входит, а «Металлург» попадает с последнего вагона.

По мнению хоккейного тренера Владимира Вуйтека, фаворитом является «Металлург». Чех считает, что команда Ильи Воробьева возьмет реванш за недавнее крупное поражение в личной встрече. Тем более, «Металлург» пока не обеспечил себе выход в плей-офф, а значит мотивирован. Вуйтек прогнозирует победу хозяев, но, возможно, не в рамках основного времени.

С Вуйтеком не согласен другой хоккейный эксперт Александр Кожевников. Он считает, что гости очень серьезно готовятся к этой встрече. По мнению Кожевникова, «Нефтехимик» может подловить хозяев и обыграть. Тем более, у них только один вариант — побеждать. Кожевников идет на риск и ставит на успех гостей.

Матч серии А между «Брешией» и «Наполи» открывает программу 25-го тура чемпионата Италии. Любитель итальянского футбола журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассчитывает в этой игре на голы. По его мнению, «Брешия играет дома и у нее есть Марио Балотелли. А у «Наполи» — проблемы в обороне. При этом, команде Гаттузо надо делать серию побед в чемпионате Италии и коллектив поедет в Брешию, чтобы выиграть как можно крупнее. Ставка Нобеля — «обе забьют».

Опытный футбольный тренер Валерий Непомнящий придерживается мнения, что у «Наполи» не возникнет проблем в этой игре. Команда Гатуззо борется за попадание в еврокубки, поэтому терять очки ей нельзя. «Брешия» же решает совсем другие задачи, при этом имеет проблемы и в обороне, и в атаке — клуб находится внизу турнирной таблицы Серии А. Непомнящий предсказывает, что «Наполи» забьет 1-2 гола, а «Брешия» не забьет ничего.

В баскетбольной Евролиге ЦСКА в гостях играет с сербской «Црвеной Звездой». Известный комментатор Владимир Гомельский, разбирая этот матч, отмечает, что «Црвена» борется за попадание в плей-офф, а ЦСКА хочеть получить в играх на вылет преимущество своего поля. Гомельский прогнозирует победу ЦСКА, но с преимуществом не более девяти очков. По его мнению, игра получится не слишком результативной — на двоих команды наберут не более 155 очков.

Баскетбольный прогнозист Антон Гетта думает, что ЦСКА должен забирать этот матч. В Москве команда Итудиса одержала крупную победу, а в последних четырех играх между этими соперниками армейцы неизменно побеждали с двузначным отрывом. Гетта предлагает сыграть победу ЦСКА с разницей более пяти очков за хороший коэффициент 1,98.