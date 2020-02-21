Аргентинского нападающего Эмилиано Ригони включили в заявку петербургского «Зенита» на оставшуюся часть сезона в Российской Премьер-Лиге.

Данные о дозаявке появились на официальном сайте турнира. Сообщается, что Ригони внесен в список под 10-м номером.

В это межсезонье Эмилиано Ригони вернулся в состав «Зенита» из итальянской «Сампдории», где провел полгода на правах аренды. За это время он провел девять матчей в чемпионате Италии по футболу и сделал одну голевую передачу.

Напомним, в «Зенит» Эмилиано Ригони перешел в августе 2017 года, при Роберто Манчини. За «Зенит» Ригони провел 45 матчей, забил 9 мячей и сделал 11 голевых передач. В прошлом сезоне вместе с «Зенитом» Ригони стал чемпионом России.