Тренер сборной Китая по биатлону Дарья Домрачева рассказала о том, кто занимается подготовкой инвентаря к гонкам в китайской команде.

Слова Домрачевой приводит портал «Матч ТВ». Экс-биатлонистка сказала, что до их с Уле-Эйнаром Бьорндаленом в команду Китая у сборной не было ни сервисной команды, а сейчас Китай может пользоваться услугами норвежских сервисменов.

«Фактически подготовкой лыж занимается норвежская федерация», — отметила Домрачева, добавив, что это сотрудничество двух команд — взаимовыгодное. Двое сервисменов занимаются конкретно с китайскими спортсменами, но другие из норвежской команды тоже помогают Китаю. Благодаря поддержке китайской команды у Норвегии стало больше сервисменов в команде, а бригада и федерация имеют материальные бонусы.

«Другая выгода: китайская сторона планирует установить дома шлифт-машину, значит, сборной Норвегии не нужно будет везти на край света свою. Полезно и нам, и им», — сказала Домрачева, описав перспективы на ближайшей зимней Олимпиаде в Пекине.

Напомним, о назначении Дарьи Домрачевой и Уле Эйнара Бьорндалена тренерами сборной Китая по биатлону стало известно в сентябре 2019 года.