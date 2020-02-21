Норвежский лыжник Шюр Рёте рассказал об инциденте между ним и россиянином Александром Большуновым в масс-старте на четвертом этапе «Ски Тура» в Норвегии.

Слова Рёте цитирует норвежский портал TV2.

«Большунов попал мне острием палки в очки. Я отшатнулся. В таких случаях реагируешь на удар. К счастью, на мне были очки», — описал произошедшее лыжник, добавив, что не хоте бы называть это атакой. По словам Рёте, ветер был очень сильным и было не так легко устоять на лыжах.

«Он с трудом держал равновесие и попал в меня палкой. Такое случается», — отметил Рёте, добавив, что он продолжит бегать в защитных очках после такого случая.

Напомним, Александр Большунов выиграл масс-старт на 34 километра коньковым ходом в Мерокере.