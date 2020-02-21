Защитник петербургского «Зенита» Антон Синяк отправился в аренду в «Томь» из Томска. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт Синяка с «Томью» заключен до конца текущего сезона, футболист перебрался в томский клуб по арендному соглашению.

Сейчас воспитаннику «Зенита» 21 год, текущий сезон он провел в ПФЛ в составе «Зенита-2». За петербургскую команду Синяк в текущем сезоне сыграл 14 матчей, не совершив результативных действий.

Ранее стало известно, что «Зенит» заявил для игры в Российской Премьер-Лиге на остаток сезона аргентинца Эмилиано Ригони. Игрок вернулся из аренды в итальянской «Сампдории» раньше срока и решил провести полсезона в Петербурге.

Зимой также на правах аренды из «Зенита» в «Сочи» ушел нападающий Александр Кокорин.