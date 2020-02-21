Сборная России в стартовом матче квалификации Евробаскета уступила сборной Италии с разницей в 19 очков. Неприятный и даже стыдный, как высказался главный тренер Сергея Базаревич, счет на табло.

Этот матч точно отражает разницу между соперниками в плане глубины состава и развития молодых игроков. Малоизвестные итальянцы оказались сильно лучше средних российских игроков Единой лиги ВТБ. В точечном плане, правда, ничего страшного не случилось — не квалифицироваться на Евробаскет все равно будет сложно.

Из-за конфликта между ФИБА и Евролигой (обе довели его до предела) в матчах сборной теперь не будет игроков главного турнира Старого света. Клубы Евролиги точно не отпустят баскетболистов в национальные команды, поскольку сами в этот момент играют матчи турнира. Календарные игры российской сборной в квалификации Евробаскета с Италий (20 февраля) и Северной Македонией (23 февраля) совпали с матчевой активностью в Евролиге.

По российской сборной это все ударило больно. У Базаревича есть четыре игрока уровня выше среднего — это Алексей Швед, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич и Сергей Карасев. Все они играют за «Химки» и ЦСКА, выступающие в Евролиге. А если добавить к ним крепких ролевиков из «Зенита» Андрея Зубкова и Дмитрия Хвостова, то получается целая команда. Именно она не помогла Базаревичу в Италии и не поможет ни в одном из матчей квалификации.

А отобраться на Евробаскет россияне все равно могут и тем составом, который играл в Италии. Кроме итальянской сборной, которая автоматом попадает на чемпионат Европы в качестве хозяина, соперниками Базаревича станут совсем уж мало статусные Северная Македония и Эстония. Из этой троицы на баскетбольном Евро не сыграет только одна сборная. Стать третьим лишним, играя один матч дома, здесь нужно умудриться.

А то, что общий уровень российского баскетбола слаб — это не новость. Сборная выезжает на старом багаже, а новых звезд пока нет и, похоже, не предвидится.