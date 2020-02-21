Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение по поводу неучастия россиянки Кристины Резцовой в гонках на чемпионате мира в Антхольце.

В интервью «Известиям» Ваильев отметил, что Резцову вряд ли поставят на эстафету, поскольку она не бежала ни одной гонки на этом турнире и очень высок риск провала без должной практики.

«С другой стороны, мне очень жаль, что Резцова-младшая так и не получила шанс в Антхольце. Она была хорошо готова и точно заслужила стартовать в индивидуальных гонках», — сказал Васильев, пожелав Резцовой удачи на чемпионате Европы.

Напомним, Кристина Резцова приехала в Антхольц в составе сборной России по биатлону, однако не была заявлена ни на одну гонку, оставшись в запасе.