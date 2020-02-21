Норвежский полузащитник дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был выбран игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА.
Информацию об этом сообщает пресс-служба турнира. Во вторник, 18 февраля, Холанд в составе «Боруссии» сыграть против французского «ПСЖ» первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов и сделал дубль в ворота соперника.
Everyone’s talking about Haaland! 🙌
🥇 @ErlingHaaland ⚽️⚽️#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/7Htb0ALA4B
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2020
Отметим, Эрлинг Холанд отличился на 69-й и 77-й минуте встречи. В эпизоде со вторым мячом передачу норвежцу отдал Джованни Рейна. «Боруссия» в итоге победила со счетом 2:1 у себя на поле.
В Бундеслиге Эрлинг Холанд также забил восемь мячей после того, как зимой пополнил состав дортмундской «Боруссии». В чемпионате Германии ему требуется по 38 минут на гол.
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