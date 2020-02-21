Норвежский полузащитник дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был выбран игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА.

Информацию об этом сообщает пресс-служба турнира. Во вторник, 18 февраля, Холанд в составе «Боруссии» сыграть против французского «ПСЖ» первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов и сделал дубль в ворота соперника.

Отметим, Эрлинг Холанд отличился на 69-й и 77-й минуте встречи. В эпизоде со вторым мячом передачу норвежцу отдал Джованни Рейна. «Боруссия» в итоге победила со счетом 2:1 у себя на поле.

В Бундеслиге Эрлинг Холанд также забил восемь мячей после того, как зимой пополнил состав дортмундской «Боруссии». В чемпионате Германии ему требуется по 38 минут на гол.