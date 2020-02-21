Российский лыжник Александр Большунов отреагировал на заявления членов сборной Норвегии о том, что ему в масс-старте на «Ски Туре» помогал снегоход.

Слова спортсмена цитирует издание Dagbladet. По словам россиянина, соперники могли всегда догнать его, но не сумели это сделать.

«Если Крюгер, Иверсен и Нортуг уверены, что у меня было преимущество, то они будут стоять на своем. Но это просто чушь. Я не привык совершать что-то подобное», — отметил Большунов.

Напомним, Александр Большунов стал победителем масс-старта на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тура», лыжном многодневки в Скандинавии. Сейчас он является лидером зачета тура, привозя преследователю Полу Голбергу больше минуты, а также держит первое место в общем зачете Кубка мира.