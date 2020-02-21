Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке. После обследования диагноз подтвердился: у футболиста обнаружен закрытый перелом малоберцовой кости.

Об этом сообщает Василий Конов у себя в телеграм-канале. Инцидент произошел сегодня, 21 февраля, спустя всего три дня после официального перехода полузащитника в состав «Рубина». На тренировке Тарасов получил болезненный удар по ноге и был вынужден покинуть поле.

Пока не сообщается, сколько времени уйдет на восстановление.

Напомним, Дмитрий Тарасов провел зимний сбор в составе «Рубина», после чего 18 февраля подписал официальное соглашение с клубом на полгода — до конца текущего сезона. До этого он на протяжении полугода не играл, поскольку закончился его контракт с московским «Локомотивом».