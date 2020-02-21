Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился мнением о текущей форме россиянина Александра Большунова.

«Большунов сейчас бежит ужасно быстро. Я вижу, как Шюр Рете старается изо всех сил, но от него убегают. То, что делает Большунов – в его собственной лиге», – сказал Клэбо, слова которого приводит NRK.

По мнению Йоханнеса, с этим невозможно что-либо сделать. Норвежцы прикладывают все усилия, но это не дает желаемого результата, отметил Клэбо.

Напомним, сейчас лыжники выступают на многодневке «Ски Тур». Вчера Большунов выиграл масс-старт на 34 километра в норвежском Мерокере, опередив соперников практически на минуту. Он вышел в лидеры зачета многодневки, а также продолжает возглавлять генеральную классификацию Кубка мира.