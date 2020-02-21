Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров сообщил, что Евгений Гараничев примет участие в эстафетной гонке на чемпионате мира в Антхольце.

Накануне глава СБР Владимир Драчев сообщил, что Гараничев не попал в состав, вместо него побежит Карим Халили. Однако сегодня тренерский штаб огласил другую заявку: на старт выйдут Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов и Гараничев.

Напомним, Гараничев не выступал в эстафетах на чемпионатах мира на протяжении четырех лет подряд. Ранее он пять раз подряд заходил на штрафные круги в данной дисциплине на главных стартах сезона. Так, он не справился со своим этапом на чемпионате мира в 2012, 2013, 2015 и 2016 годах, а также в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Сочи.

Мужская эстафета на ЧМ-2020 состоится в субботу, 22 февраля.