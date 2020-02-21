В пятницу вечером в РПЛ захлопывается трансферное окно. Период переходов не был богат на сделки по легионерам — виной тому новый лимит легионеров, который заставил все клубы обращать внимание на российских игроков. Вот и пять главных переходов межсезонья были связаны с российскими фамилиями, три из которых совершены на правах аренды.

Федор Смолов — из «Локомотива» в «Сельту» (на правах аренды, 700 тысяч евро)

Самый топовый форвард России на отрезке пяти лет неожиданно рванул из «Локомотива» в стан аутсайдера испанской Примеры. Переход устроил Герман Ткаченко, знавший мотив Смолова — уехать в Европу. Федор согласился даже на вариант с платной арендой без права выкупа. В Испании Смолов зарабатывает меньше чем, в чемпионате России. Переход уже почти оправдался — Смолов положил стильный гол на «Сантьяго Бернабеу» мадридскому «Реалу». Это только начало?

Николай Комличенко — из «Млада Болеслав» в московское «Динамо» (3,5 млн евро)

Комличенко построил элитную карьеру в чемпионате Чехии, забив за 95 игр за два клуба «Млада-Болеслав» и либерецкий «Слован» 53 гола. Время было делать шаг вперед и этим шагом стал российский клуб. Комличенко рассматривали в «Рубине» и ЦСКА, но по итогу он оказался в составе «Динамо». Сумма в три с половиной евро кажется не слишком высокой для игрока сборной России и топ-бомбардира, но все же речь идет лишь о форварде из чемпионата Чехии. В «Динамо» Комличенко придется конкурировать за роль первого страйкера с Сильвестром Игбуном.

Александр Соболев — из «Крыльев Советов» в «Спартак» (на правах аренды, 500 тысяч евро с правом выкупа за 4,5 млн)

Один из трех лидеров бомбардирской гонки РПЛ мог перейти в «Динамо» и ЦСКА, претендовали на него и в Европе. Но нападающий довольно неожиданно перешел в «Спартак», который не рассматривал Соболева в зимний трансферный период. Гендиректор «Спартака» Томас Цорн выбрал надежную для себя опцию: Соболева взяли в аренду за 500 тысяч евро на 3 месяца. Летом будет приниматься решение о его выкупе за фиксированную сумму в 4,5 миллионов. Все в руках Соболева — выиграть конкуренцию в команде Доменико Тедеско ему нужно всего лишь у Понсе.

Иван Игнатьев — из «Краснодара» в «Рубин» (7 млн евро)

Самый дорогой переход внутри РПЛ произошел в российской провинции — из Краснодара в Казань переехал воспитанник Академии Сергея Галицкого. История с долгим продлением контракта нападающего год назад не прошла даром. При первой возможности «Краснодар» согласился продать игрока. «Рубин» потратил семь миллионов и делает основную ставку на Игнатьева в качестве первого выбора Леонида Слуцкого.

Александр Кокорин — из «Зенита» в «Сочи» (на правах аренды)

Приз на самый скандальный переход этого межсезонья не имеет конкуренции. За эпопеей вокруг аренды опального форварда из «Зенита» в «Сочи» следила вся страна. На Кокорина все же повлияли — весну он проведет рядом с Черным морем. Причина этого перехода по-прежнему не раскрыта. Менеджмент «Зенита», Сергей Семак и сам Кокорин хотели, чтобы футболист играл за петербургский клуб. Но по велению неведомой субординации Кокорину придется провести остаток сезона в «Сочи». А дальше будут решать — контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом».