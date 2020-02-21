Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что выступление Александра Логинова, Матвея Елисеева и Никиты Поршнева в эстафете скажется на их готовности к масс-старту.

Он подчеркнул, что в итоговой гонке россиянам будет очень тяжело после эстафеты. «Ввысока вероятность, что Логинов, Елисеев и Поршнев потратят там много сил и вряд ли окажутся хорошо готовы к последней гонке», — заявил Васильев, слова которого приводят «Известия».

Специалист отметил, что в сборной России нет такого выдающегося биатлониста, как Йоханнес Бё, который может участвовать в каждой гонке чемпионата мира и всегда претендовать на попадание в медали.

Напомним, мужская эстафета состоится завтра, 22 февраля. Изначально четвертым участником российской команды назвали Карима Халили, однако сегодня тренеры решили заменить его на Евгения Гараничева.