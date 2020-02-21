В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 21 февраля, в 17:00 по московскому времени стартовала короткая программа у мужчин.

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Под первым номером на льду появится Егор Мурашов, затем выступят Андрей Зубер, Антон Шулепов и Александр Петров. Во вторую разминку попали Глеб Лутфуллин, Алексей Ерохов, Илья Яблоков, Роман Савосин и Макар Игнатов.

Напомним, Ерохов выйдет на лёд впервые после длительного перерыва. В нынешнем сезоне он не принимал участие в соревнованиях, так как восстанавливался после травм. В прошлом году он также практически не выступал по состоянию здоровья.