Хотите поиграть в баскетбол, но не с кем? Или может давно играли и хотите покидать мяч в кольцо с игроками-любителями? Теперь вы легко можете это сделать! В Санкт-Петербурге несколько раз в неделю basketball-spb.ru проводит любительские баскетбольные игры для всех желающих. Подписывайтесь на Instagram @basketball.spb, записывайтесь на игры и приходите играть в своё удовольствие!

Коротко о том, как проходят игры. Приходить можно одному, можно с друзьями. Нет, тут не обучают игре, тут просто играют. Уровень игроков — любители. Набирается 15-18 человек и все делятся на 3 команды по 5-6 человек.

Записаться и найти подробную информацию можно на сайте basketball-spb.ru. Записывайся и приходи!