В финале Кубка России по фигурному катанию завершилась произвольная программа девушек. По сумме двух выступлений лучшей стала Софья Самоделкина, набравшая 224,52 балла.

Спортсменка шла лидером после короткой программы и сохранила свою позицию по итогам произвольной. В оба проката Софья включила по одному тройному акселю.

На второй строчке расположилась воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева, её результат составил 212,84 балла. В произвольной программе она исполнила два четверных тулупа, однако с одного из них упала. Замкнула тройку призеров Аделия Петросян, также тренирующаяся под руководством Тутберидзе. Судьи оценили ее выступление на 205,22 балла.

Сегодня в Великом Новогороде состоятся короткие программы в мужском и женском катании среди взрослых участников.