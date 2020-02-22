В ночь с субботы на воскресенье в новозеландском Окленде состоится третий турнир UFC. Турнир не проводился в этой стране с 2017 года.
Кард UFC Fight Night 168 не выглядит топовым, но главное событие вечера звучит интригующее. В легком весе сойдутся американец Пол Фелдер и любимецместно публики новозеландец Дэн Хукер.
Во втором по значимости поединке полутяжеловес Джим Крут из соседней Австралии встретится с пояком Михалом Олексийчуком.
Основной же кард в Окленде откроют бойцы из полулегкого дивизиона — американецКевин Агилар и 29-летний боец из Грозного Зубайра Тухугов.
Основной кард
Пол Фелдер – Дэн Хукер
Джим Крут – Михал Олексийчук
Каролина Ковалькевич – Янь Сяонань
Бен Сосоли – Маркус Рожериу де Лима
Брэд Ридделл – Магомед Мустафаев
Кевин Агилар – Зубайра Тухугов
Комментарии Развернуть