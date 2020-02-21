Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев остался недоволен тем, что тренерский штаб сборной России включил Евгения Гараничева в состав на эстафету в рамках чемпионата мира.

«Итак, Гараничев в биатлонной эстафете на чемпионате мира! Халили не поставили, а зря! Ему и Резцовой Олимпиады потом выигрывать!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Напомним, накануне глава СБР Владимир Драчев сообщил, что эстафету побежит Карим Халили, который еще не стартовал в Антхольце. Однако сегодня тренерский штаб принял решение, что в гонке примет участие Гараничев. Также в состав вошли Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

Гараничев не выступал в эстафетах на чемпионатах мира на протяжении четырех лет подряд. Ранее он пять раз подряд заходил на штрафные круги в данной дисциплине на главных стартах сезона. Так, он не справился со своим этапом на чемпионате мира в 2012, 2013, 2015 и 2016 годах, а также в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Сочи.