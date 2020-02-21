Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал высказывание шведа Теодора Петерсона о том, что двухминутное отставание от Терезы Йохауг можно считать большим достижением.

Йохауг выиграла масс-старт на 34 км в рамках многодневки «Ски Тур», преодолев дистанцию за 1 час 26 минут и 32 секунды. Петерсону на эту же гонку потребовалось почти на две минуты больше.

«Тереза невероятно сильна, но Теодору нужно больше тренироваться в дистанционных гонках», — заявил Иверсен, слова которого приводит Dagbladet. Норвежец подчеркнул, что Петерсон должен был опередить Йохауг, так как на трассе было много равнинных участков.

«Проигрывать девушке всегда стыдно», — сказал Иверсен.

Напомним, победителем масс-старта в Мерокере стал россиянин Александр Большунов. Иверсен финишировал третьим, Петерсон — 72-м.