Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят избежал аварии в ходе утренней сессии третьего дня предсезонных тестов Формулы-1.

Россиянин едва не столкнулся с французом Роменом Грожаном, который находился за рулем болида «Хааса». В связке левого и правого поворотов Квят резко приблизился к Грожану, но успел сместиться влево и избежать контакта.

Судя по жестам россиянина, он остался недоволен пилотированием Грожана.

Видео эпизода было опубликовано в официальном аккаунте Формулы-1 в «Твиттере».

Напомним, на утренней сессии Квят показал четвертое время. Лучшим стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, опередивший ближайшего преследователя более чем на секунду.