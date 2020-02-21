Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков рассказал, сколько времени займет восстановление полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова.

На сегодняшней тренировке футболист получил серьезную травму, врачи диагнострировали

Сегодня стало известно, что 32-летний футболист сломал ногу. В больнице Тарасову диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза.

По мнению Василькова, в нынешнем сезоне Тарасов уже не появится на поле, он будет восстанавливаться не менее трех месяцев.

«Если бы он просто сломал малоберцовую кость, то уже через месяц смог бы играть. А вот разрыв синдесмоза — это всегда серьезно. Ему предстоит сложная операция и стягивание разорванной связки», — заявил врач, слова которого приводит Sport24.

По мнению специалиста, Тарасову стоит обратить внимание на объем нагрузок, так как он второй раз подряд получает столь серьезное повреждение.