Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко продолжит сезон в «Оренбурге». Как сообщает пресс-служба петербуржцев, клубы договорились об аренде игрока до окончания сезона-2019/20.

20-летний полузащитник играет в системе «Зенита» с 2017-го года, в последнее время он выступал в «Зените-2». Капленко принял участие в 32 матчах в ФНЛ, а также сыграл 16 матчей в ПФЛ. За основную команду он дебютировал в сентябре 2017-го.

Кирилл Капленко продолжит сезон в Оренбурге. Все подробности о переходе полузащитника: https://t.co/zd8ma7hNTC pic.twitter.com/kGvhkqTIvZ — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 21, 2020

«Оренбург» выступает в Российской Премьер-Лиге, на данный момент клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков после 19 туров.

Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Антон Синяк продолжит карьеру в «Томи», он также был отдан в аренду до конца сезона.