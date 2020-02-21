В финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде, завершилась короткая программа мужчин. Первое место занял ученик Евгения Рукавицына Макар Игнатов, набравший 98,45 балла.

Игнатов исполнил свою программу без ошибок, он включил в неё два четверных прыжка — сольный тулуп и сальхов в каскаде. На второй строчке расположился Антон Шулепов, его результат составил 83,28 балла. Замкнул тройку лидеров Илья Яблоков, судьи оценили его прокат на 82,64.

На лёд также вышел воспитанник Этери Тутберизе Алексей Ерохов, который долгое время не выступал из-за травм. Он не справился с прокатом и набрал лишь 65,28 балла, заняв последнее место. Алексей упал с четверного тулупа и тройного акселя.

Произвольная программа состоится завтра, 22 февраля, в 12:00.