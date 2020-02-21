Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин рассказал о работе с Анатолием Хованцевым. Специалист покинул команду по окончании прошлого сезона.

«Если откровенно, то я не угодил своими знаниями. На тренерском совете я обозначал, над чем и как нужно работать. Главному тренеру, думаю, это совсем не понравилось», — заявил Падин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Падина, Хованцев не работает на перспективу и не имеет программы подготовку к Олимпийским играм. Он действует по одной стандартной схеме, которая повторяется на протяжении всего года, уверен Падин.

По словам специалиста, он заявлял о проблемах, над которыми надо работать при подготовке к Играм в Пекине-2022.

Напомним, на данный момент Падин работает в сборной Белоруссии.