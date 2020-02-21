Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал травму полузащитника Дмитрия Тарасова. 32-летний футболист сломал ногу спустя три дня после официального перехода в казанскую команду.

По словам Сайманова, клуб не собирается разрывать контракт с игроком. «О расторжении контракта, конечно, речи не идет. Дима — игрок «Рубина», часть нашей семьи. Ждем Диму в футболе, уверены, он быстро восстановится и наберет форму», — сказал Сайманов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Он подчеркнул, что «Рубин» создаст все условия, необходимые для операции и последующей реабилитации, а также постарается всесторонне поддержать Тарасова в непростой момент.

Ранее экс-врач «Спартака» сообщил, что Тарасов не сможет сыграть в нынешнем сезоне, ему понадобится операция и три месяца на восстановление.