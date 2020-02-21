Бывший нападающий «Ливерпуля», «Атлетико» и «Ростова» Флоран Синама-Понголь выразил мнение, что «Зенит» выиграет чемпионат России в нынешнем сезоне.

«Думаю, они победят в этом сезоне, их не догнать», — сказал Синама-Понголь в интервью Sport24.

По словам 35-летнего игрока, на былые позиции также может вернуться «Ростов», который сейчас возглавляет Валерий Карпин. Синама-Понголь считает, что команда будет бороться за попадание в Лигу чемпионов, так как Карпин проделывает большую работу. «Клуб очень хорошо развивается», — подчеркнул спортсмен.

Напомним, Синама-Понголь приехал на Кубок Легенд в Россию, где выступает в составе сборной Франции. Его команда потерпела поражение от Германии со счетом 6:10.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 45 очков. «Ростов» отстает на 11 баллов и идет на третьем месте.