В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. В 18:40 по московскому времени стартовала короткая программа женщин.

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Первой на лед выйдет ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова. После нее свою программу исполнит Анастасия Тараканова, затем выступят Анна Фролова и Елизавета Нугуманова. Во вторую разминку попали Анастасия Губанова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская и Мария Талалайкина.

Произвольная программа состоится в субботу, 22 февраля. Ранее короткую программу исполнили мужчины, в лидеры вышел Макар Игнатов, исполнивший два четверных прыжка. Воспитанник Этери Тутберидзе Алексей Ерохов стал последним.