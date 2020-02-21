Российская фигуристка Анастасия Гулякова не стала исполнять тройной аксель в короткой программе в финале Кубка России, который сейчас проходит в Великом Новгороде. Элемент был включен в заявку, однако Гулякова ограничилась прыжком в 2,5 оборота.

Также она исполнила каскад тройной флип-тройной тулуп и тройной лутц. Судьи оценили выступление Гуляковой на 73,23 балла. Она вышла на лед под первым стартовым номером, после нее выступят еще восемь участниц.

Гулякова тренируется в петербургской школе «Звездный лед» под руководством Алексея Мишина, фигуристка давно работает над изучением тройного акселя. Прыжком владеет его партнерша по команде Елизавета Туктамышева.

Произвольная программа состоится завтра, 22 февраля.