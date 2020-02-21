Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о состоянии Сергея Устюгова, который снялся с многодневки «Ски Тур» из-за болезни.

По словам Крамера, лыжник вернулся в Москву после этапа в Фалуне, чтобы получить канадскую и американскую визы. После этого Устюгов прибыл в Эстерсунд на первый этап «Ски Тура», там у него пропал голос и начался кашель.

«Сначала Сергей сказал, что проблема только с дыханием, мышцы в порядке и самочувствие тоже, и стартовал гонку. Но день за днем ситуация не становилась лучше, даже ухудшалась, так что мы приняли решение отправить его домой, на лечение и подготовку к гонкам в Драммене, Осло, США и Канаде», — заявил Крамер, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».

Напомним, лидером «Ски Тура» идет россиянин Александр Большунов. Завтра, 22 февраля, в Тронхейме состоится спринт классическим стилем.